Cypress Semiconductor Corporation (WKN:871117) meldete am Donnerstag nach Börsenschluss besser als erwartete Ergebnisse für das vierte Quartal 2017. Besonders die Internet-of- Things(IoT)-Lösungen hatten ein sehr gutes Jahr. Die Aktien bewegen sich daher in der Nähe von mehrjährigen Höchstständen. Werfen wir einen genaueren Blick darauf, was das Geschäft in den letzten Monaten angetrieben hat und was die Investoren in den kommenden Quartalen beachten sollt...

Cypress Semiconductor Ergebnisse: Die nackten Zahlen



DATENQUELLE: Cypress Semiconductor.

Was ist mit Cypress in diesem Quartal passiert?

Bereinigt um Einmaleffekte lag der Nicht-GAAP-Nettogewinn von Cypress bei 104,7 Millionen US-Dollar oder 0,28 US-Dollar pro verwässerter Aktie, verglichen mit 53,8 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...