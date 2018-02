Der Brenner-Gipfel hat Tirols prekäre Transitlage nicht entschärft. Sabine Lehmann vom Landesverband Bayerischer Spediteure beklagt mangelnde Angebote der Bahn und wirft Tirol Willkür in seiner Verkehrspolitik vor.

WirtschaftsWoche: Wie bewerten Sie die Ergebnisse des Brenner-Gipfels zwischen Deutschland, Österreich und Italien zur Lösung des Transit-Problems?Sabine Lehmann: Prinzipiell ist es zu begrüßen, dass ein Dialog begonnen hat und eine Arbeitsgruppe eingesetzt wird. Allerdings müssen hier die Eisenbahnverkehrsunternehmen, Operateure und die Speditions- und Logistikunternehmen ebenfalls vertreten sein. Die Lösungen müssen praxistauglich sein. Gerade bei den Schienenangeboten sehen wir aber, dass Verlässlichkeit und Qualität noch nicht stimmen.

Der Tiroler Landeshauptmann Günther Platter will auch nach dem Gipfel an der Blockabfertigung für Lkw festhalten und 2018 zwischen 20 und 30 Blockabfertigungstage anordnen. Wie groß ist der Schaden für die Spediteure?Die Blockabfertigung ist eine absolut willkürliche Maßnahme und leider ist dem Tiroler Landeshauptmann in dieser Frage nicht mehr zu trauen.

Ursprünglich sollte es Blockabfertigungen für Lkw nur nach Feiertagen geben, an denen ein besonders hohes Verkehrsaufkommen zu erwarten wäre. So viele Feiertage ...

