Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Gerresheimer nach dem Rücktritt von Vorstandschef Christian Fischer auf "Reduce" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Solange die Vorstellungen und Ziele des Nachfolgers nicht bekannt seien, dürfte die Aktie in der Luft hängen, schrieb Analyst Oliver Reinberg in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Anleger sollten auch wegen der anhaltenden Wachstumsschwierigkeiten des Verpackungsherstellers vorsichtig sein./edh/ag Datum der Analyse: 06.02.2018

