Noch immer kränkelt die Deutsche Bank. Hat der langjährige Chef Ackermann sein Haus doch nicht so "besenrein" verlassen, wie er erklärt hatte? Im Interview verteidigt der frühere Top-Banker seine Sicht.

Zehn Jahre führte Josef Ackermann die Deutsche Bank. Zuletzt schrieb Deutschlands größtes Geldhaus drei Jahre in Folge rote Zahlen. Welche Rolle spielen dabei Altlasten aus der Ära Ackermann? Anlässlich seines 70. Geburtstages an diesem Mittwoch (7. Februar) zieht der Schweizer im Gespräch mit der der Deutschen Presse-Agentur seine ganz persönliche Bilanz.

Sie standen lange im Rampenlicht, waren für viele eine Reizfigur. Wie erleben Sie die Wahrnehmung Ihrer Person heute? Was genießen Sie, was vermissen Sie?

Alle Menschen, die mich kennen, begegnen mir respektvoll, ja ausgesprochen freundlich. Gerade in Deutschland habe ich oft den Eindruck, sie wissen das, was die Deutsche Bank in meiner Zeit an der Spitze erreicht hat, heute mehr zu schätzen als je zuvor. Ich vermisse nichts. Ich habe noch einige interessante Mandate in der Welt, die mir viel Freude machen, werde immer wieder zu Vorträgen eingeladen und kann meine Erfahrung international an verschiedenen Universitäten an junge Menschen weitergeben, was ich immer besonders gerne getan habe. Zugleich genieße ich den Zuwachs an Privatleben, persönlicher Freiheit und Zeitsouveränität.

Wie nutzen Sie wiedergewonnene Freiräume?

Ich reise gerne und kann mir dabei jetzt öfter die Zeit nehmen, zu verweilen; ich lese Vieles, wozu ich früher nicht gekommen bin, besuche mit meiner Frau Konzerte und Kunstausstellungen, wandere mit Freunden in den Bergen und spiele etwas Golf.

2007 verrieten Sie einem Magazin: "Ich singe oft, unter der Dusche und wenn ich allein im Auto bin." Wie sieht es mit Ihrer Gesangskarriere aus? Was singen Sie am liebsten?

Ich liebe Musik, vor allem Opernmusik, und habe schon immer gerne Passagen aus bekannten Arien gesungen. Einfach aus guter Laune heraus. Eine Gesangskarriere war nie beabsichtigt.

Wie bewerten Sie Ihre zehn Jahre an der Spitze der Deutschen Bank rückblickend?

Ich bin darauf und auf die Leistung meines Teams sehr stolz. Die Deutsche Bank hat damals geschafft, was viele andere vergeblich versucht haben, und ist binnen weniger Jahre in die Topliga der internationalen Banken aufgestiegen. Sie hat in den zehn Jahren deutlich über 40 Milliarden Euro vor Steuern verdient und drei Mal die Auszeichnung "Bank of the Year" erhalten, den Oscar der globalen Finanzbranche. Obwohl noch ziemlich neu im Investmentbanking, ist sie anders als manche altehrwürdigen Häuser ohne Steuergeld zu benötigen durch die schwerste Finanzkrise seit Menschengedenken gekommen, die einigen renommierten Konkurrenten sogar zum Verhängnis wurde. Gewiss waren auch wir nicht ohne Fehl und Tadel und haben Fehler gemacht - welcher Mensch macht keine? - aber diese hielten sich vergleichsweise doch sehr in Grenzen.

Ihr Anspruch war, Ihren Nachfolgern ein "besenreines Haus" zu übergeben. Inwiefern ist Ihnen das nach Ihrer Einschätzung gelungen?

Ich habe seinerzeit eine Bank an meine Nachfolger übergeben, die für die Zukunft gut aufgestellt war. Über 7000 Aktionäre haben mich dafür auf meiner letzten Hauptversammlung mehrmals mit stehendem Beifall bedacht. Die Bank erwirtschaftete nach der Finanzkrise erneut stattliche Gewinne in Milliardenhöhe. 2011, ...

