In der Schlussphase ihrer Verhandlungen wollen Union und SPD auch über Ministerposten sprechen. Eine Entscheidung ist so schnell nicht zu erwarten.

Union und SPD wollen in der Schlussphase ihrer Koalitionsverhandlungen auch die Ressortverteilung in einer neuen Bundesregierung erörtern. Eine Entscheidung über Personalien ist nach Angaben der Sozialdemokraten aber noch nicht zu erwarten. "Die Personalfragen kommen einfach später, das ist nichts, was heute ansteht", sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...