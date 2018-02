Berlin (ots) -



Walt Disney Lustiges Taschenbuch greift mit der neuen sechsbändigen Reihe "Galaxy" nach den Sternen. Am 16.02.2018 startet die LTB-Rakete zum ersten Mal. Alle zwei Monate können die Leser zusammen mit Captain Mick Y. Maus, Mr. Goofok, Kuhura und Co. die unendlichen Weiten des Alls an Bord der USS Entermouse erkunden. Das sind galaktische Geschichten entschlossener Enten und mutiger Mäuse, die unterwegs sind, um auch die entlegensten Ecken des Weltraums zu erforschen. Viele Lichtjahre von Entenhausen entfernt dringt das neue LTB "Galaxy" zu kosmischen Orte vor. Doch Vorsicht ist geboten, denn hinter jedem Stern könnten fiese Schurken ihr Unwesen treiben. Bei den Ducks wird es nicht minder aufregend, wenn Donald das Steuer in die Hand nimmt und ein wahres Chaos im Kosmos veranstaltet.



LTB "Galaxy" - die neue Reihe mit 14 Missionen, die nicht von dieser Welt sind:



STAR TOP Die übernächste Generation Der Planet der Wünsche



WERKTAGS IM WELTRAUM Ein erfolgreicher Raumheld Ein ausgefuchster Raumheld Ein rasender Raumheld Ein naseweiser Raumheld Ein starker Raumheld Ein abgetauchter Raumheld



GALAKTISCHE GESCHICHTEN Chaos im Kosmos Planet der Knuffosaurier Auf zu den Sternen Satellitenjagd im Weltraum O.M.A. - Auftrag im All O.M.A. - Gestrandet im All



Walt Disney Lustiges Taschenbuch LTB "Galaxy" erscheint ab dem 16.02.2018 im Handel, bei Egmont Ehapa (EUR 9,95) und im Egmont Shop: https://www.egmont-shop.de/ltb-galaxy/



Für Rezensions- oder Verlosungsexemplare wenden Sie sich gerne an: Anja Adam Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Im Auftrag von: Egmont Ehapa Media GmbH Egmont Verlagsgesellschaften mbH Fon +49 (0)30/ 24 00 85 35 E-Mail a.adam@egmont.de