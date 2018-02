Frankfurt (ots) - Der digitale Mittelstandsfinanzierer creditshelf weitet ab sofort die maximale Laufzeit seiner arrangierten Kredite von 36 auf 60 Monate aus. Auch die mögliche Darlehenshöhe legt kräftig zu: Sie wird von bisher 2,5 Millionen Euro auf nun 5 Millionen Euro verdoppelt. Dabei gilt weiterhin der Verzicht auf dingliche Sicherheiten, was Kreditnehmern einen größeren finanziellen Spielraum ermöglicht.



Durch die Ausweitung von Darlehenshöhe und -laufzeit kann das Frankfurter Fintech für seine Kunden ab sofort weitere Finanzierungsanlässe abbilden. Mittelständler erhalten so zum Beispiel die Möglichkeit, auch Anlageinvestitionen oder Unternehmensübernahmen mit creditshelf zu finanzieren. "Unsere Kunden berichten uns noch immer von erheblichen Schwierigkeiten, ihre Hausbanken von ihren Investitionen zu überzeugen. Auch die Finanzierung von kleineren Unternehmensübernahmen gestaltet sich nicht immer reibungslos", erklärt creditshelf-Geschäftsführer Dr. Daniel Bartsch. "Dabei sind mittelständische Unternehmen gerade in der jetzigen Phase des technologischen Aufbruchs und des im Mittelstand anstehenden Generationenwechsels auf größere Finanzierungen angewiesen. Darauf reagieren wir mit unserem neuen Angebot".



Die längerfristigen und großvolumigeren Kreditoptionen sind möglich, da der Zuspruch der Kredit-Investoren unvermindert anhält. So kann creditshelf mittlerweile auf verbindliche Kapitalzusagen von mehr als 100 Millionen Euro zurückgreifen. Das Vertrauen der Investoren fußt nicht zuletzt auf dem Kreditrisikomanagement von creditshelf. Im Gegensatz zu zahlreichen Kreditvermittlungsplattformen unterzieht der Anbieter potenzielle Kreditnehmer einer eingehenden Prüfung nach eigenen Ratingkriterien, durchgeführt von Spezialisten mit umfangreicher Berufserfahrung bei namhaften Ratingagenturen und Investmentgesellschaften. Nur Unternehmen, die diesen Kriterien genügen, werden Investoren auf der Plattform angeboten.



Bei der neuen Kreditvariante mit maximal fünf Jahren Laufzeit leisten die Betriebe eine monatliche Tilgung. Um die Liquidität der Unternehmen zu gewährleisten, sind flexible Aufstockungen während der Laufzeit möglich. Die Investoren auf der Plattform - professionelle und institutionelle Investoren wie etwa Family Offices, Alternative Investment Fonds oder auch Banken - profitieren bei den langfristigen Krediten von schnelleren Rückflüssen. Für die Kreditnehmer bedeutet die Wahlmöglichkeit eine höhere Flexibilität. Kredite mit einer Laufzeit von zwölf Monaten und weniger können weiterhin entweder monatlich oder endfällig getilgt werden.



Für das Jahr 2018 erwartet creditshelf insgesamt ein deutlich dreistelliges Millionenvolumen an Finanzierungen. "Mit der Ausweitung des Kreditangebots stärken wir unsere Position als der digitale Mittelstandsfinanzierer in Deutschland und setzen unseren Wachstumskurs der vergangenen Jahre konsequent fort", so creditshelf-Gründer Bartsch.



Über creditshelf - www.creditshelf.com



creditshelf ist der digitale Mittelstandsfinanzierer in Deutschland. Der Anbieter innovativer Finanzierungslösungen wurde Ende 2014 gegründet und arrangiert schnell und effizient Kredite für mittelständische Unternehmen. Die Kreditnehmer erhalten ihre Finanzierung ohne Umwege. Die Kreditentscheidung erfolgt auf Basis einer technologiegestützten Analyse von creditshelf. Hinter creditshelf steht ein Team aus erfahrenen Experten, die über jahrelange Erfahrungen in der Finanzwelt verfügen. 2016 wurde creditshelf mit dem Frankfurter Gründerpreis ausgezeichnet.



Tägliche News von creditshelf auf



Facebook https://www.facebook.com/creditshelf/ Twitter https://twitter.com/creditshelf LinkedIn https://www.linkedin.com/company/5317762/ und Xing https://www.xing.com/xbp/pages/creditshelf-gmbh.



OTS: creditshelf newsroom: http://www.presseportal.de/nr/118656 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_118656.rss2



Weitere Informationen:



creditshelf GmbH Birgit Hass Leiterin Marketing und Kommunikation Mainzer Landstraße 33a 60329 Frankfurt +49 (0)69 348 77 240 birgit.hass@creditshelf.com www.creditshelf.com



Presse- und Öffentlichkeitsarbeit:



Thöring & Stuhr Partnerschaft für Kommunikationsberatung Arne Stuhr Mittelweg 142 20148 Hamburg Tel: +49 40 207 6969 83 - Mobil: +49 177 3055 194 arne.stuhr@corpnewsmedia.de