Frankfurt - Panik an den Aktienbörsen! Der Dow Jones-Index büßte zeitweise 1.600 Punkte ein und schloss 4,6% schwächer, berichten die Analysten der Helaba.Computergetriebene Verkäufe hätten die Verkäufe beschleunigt. An den asiatischen Aktienmärkten nehme der Druck nochmals zu. Der Nikkei sei in der Spitze um mehr als 7 Prozent eingebrochen und verbuche derzeit einen Verlust von knapp 1.100 Punkten. Ausschlaggebend seien die Furcht vor einer Überhitzung der Konjunktur nach der Steuerreform, höhere Anleiherenditen und im Zuge steigender Inflationserwartungen zunehmende Zinsängste.

Den vollständigen Artikel lesen ...