Linz - Seit Freitag hat der Kanadische Dollar (CAD) gegenüber dem USD und auch gegenüber dem Euro deutlich nachgegeben, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.EUR/CAD sei von 1,5330 auf 1,5530 gestiegen. Der Rückgang werde damit begründet, dass der Ölpreis aber auch die Aktienmärkte seit Freitag gefallen seien. Auslöser sei der US-Arbeitsmarktbericht gewesen, der ein Anziehen der Löhne signalisiert habe. Investoren hätten daraus den Schluss gezogen, dass die US-Notenbank in den kommenden Monaten die Leitzinsen schneller und stärker anheben könnte als geplant. Folglich seien Aktien und Rohstoffe abgegeben und in Anleihen und US-Treasuries (Staatsanleihen) investiert worden. Der Bank of Canada werde die CAD-Schwäche gerade recht sein. Sie habe erst Mitte Januar ihre Leitzinsen aufgrund der guten wirtschaftlichen Entwicklung auf 1,25% angehoben (trotz laufender NAFTA-Verhandlungen). Die Aussichten beim EUR/CAD lägen zwischen 1,5450 und 1,5600. (06.02.2018/alc/a/a)

Den vollständigen Artikel lesen ...