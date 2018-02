Japans Notenbank wird allzu schnell keine Zinserhöhung vornehmen. Das angestrebte Inflationsziel sei noch nicht erreicht, sagt ihr Chef Kuroda.

Inmitten der jüngsten Kursturbulenzen an den Aktienmärkten weltweit hat Japans Notenbank (BoJ) ein Festhalten am Nullzins signalisiert. BoJ-Chef Haruhiko Kuroda schloss eine baldige Erhöhung am Dienstag aus. Auch wenn die Konjunkturperspektiven in Japan gut seien, habe die BoJ ihr Inflationsziel noch lange nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...