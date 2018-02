Der neuseeländische Arbeitsmarktbericht ist heute die wichtigste Veröffentlichung des Tages Der wöchentliche API-Bericht zu den Öl-Lagerbeständen wird heute veröffentlicht, Öl könnte unter Druck geraten Heute Nachmittag stehen außerdem neue US-Handelsdaten auf der Agenda

Zusammenfassung:Während die bemerkenswerte Volatilität am globalen Aktienmarkt den Anlegern Kopfzerbrechen bereitet, sollte man Ruhe bewahren und den heutigen makroökonomischen Kalender nüchtern zu betrachten. Große Aufmerksamkeit wird dem neuseeländischen Arbeitsmarktbericht gewidmet. Vorher sollte jedoch der Ölpreis genau beobachtet werden, da er vor dem API-Bericht zu den Öl-Lagerbeständen unter Druck geraten könnte. 14:30 Uhr - US-Handelsdaten: Diese Art von makroökonomischer Veröffentlichung sorgt selten für größere Marktbewegungen, besonders wenn sich alle stark auf die Aktienmärkte fokussieren. In jedem Fall, wenn sich die Lage wieder etwas beruhigt hat, werden die Anleger die Daten erneut analysieren, also werden sie sowieso eine wichtige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...