Hamburg/Flensburg (ots) - Neue Gesellschaft übernimmt Traditionsbetrieb -Vertriebspartner beteiligt sich an Sanierungslösung -Standort in Flensburg und Großteil der Arbeitsplätze bleiben erhalten



Im Juli 2017 musste der Flensburger Maschinenbaubetrieb Ultratroc gmbH Drucklufttechnik Insolvenz anmelden - nun wurde er vom Hamburger Insolvenzverwalter Peter-Alexander Borchardt von Reimer Rechtsanwälte verkauft. Erwerber ist eine neu gegründete Gesellschaft mit Sitz in Flensburg, die den Namen des Traditionsbetriebs Ultratroc fortführen wird. "Wir haben damit eine wirtschaftlich hervorragende Lösung in einer schwierigen Markt- und Betriebssituation erzielt", sagt Borchardt. Die Produktion und die damit verbundenen Arbeitsplätze blieben in Flensburg erhalten, so der Sanierungsexperte.



Hauptgesellschafter der Übernehmerin ist ein langjähriger und in der Branche gut vernetzter Kunde aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, der in der Vergangenheit bereits erfolgreich Ultratroc-Produkte im Nahen und Mittleren Osten sowie in Afrika vertrieben hat. Die Sanierung wurde dadurch ermöglicht, dass der Betrieb im Insolvenzverfahren fortgeführt und mit Hilfe insolvenzrechtlicher Sonderregelungen zukunftsfähig aufgestellt werden konnte. Durch die Einbindung des neuen Gesellschafters wird nun zudem die Vertriebsstruktur des Unternehmens optimiert.



Der vor 60 Jahren gegründete und ursprünglich familiengeführte Traditionsbetrieb Ultratroc stellt energieeffiziente Kältedrucklufttrockner her, die weltweit vor allem von Industrie- und Handwerksbetrieben eingesetzt werden. Ferner übernimmt das Unternehmen die Inbetriebnahme, Wartung und Instandsetzung der Maschinen.



"Ultratroc hat es geschafft, durch die Verknüpfung von wirtschaftlichen Sanierungsmaßnahmen und insolvenzrechtlichen Möglichkeiten den erforderlichen Sanierungskurs umzusetzen und sich erfolgreich für den globalen Markt zu positionieren, sagt der Flensburger Fachanwalt, ESUG-Berater und Ultratroc-Sanierungsberater Hans Köster. "Ultratroc verfügt jetzt über eine wirtschaftlich solide Grundlage", so Köster weiter.



"Unser geschäftliches Umfeld hat sehr positiv auf die neue Situation reagiert, die Auftragsbücher sind wieder gut gefüllt, ergänzt Ultratroc-Geschäftsführer Jan Weiner. "Wir sind sicher, unser Unternehmen mit seinen Mitarbeitern am Markt erhalten und seine Position weiter ausbauen zu können."



OTS: Reimer Rechtsanwälte newsroom: http://www.presseportal.de/nr/111905 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_111905.rss2



Pressekontakt Reimer Rechtsanwälte: Agentur das AMT GmbH & Co. KG Andreas Jung Tel.: +49 (0) 431 55 68 67 91 Mobil: +49 (0) 160 632 00 72 E-Mail: jung@das-amt.net Web: www.das-amt.net