Erst die Wall Street, dann knickt der Dax ein. Und die Anleger? Sie gehen bereits auf Schnäppchenjagd. Die Reaktion der Märkte im Überblick.

Nach dem Kurssturz an der Wall Street rauschen am Dienstag auch die Börsen in Europa in die Tiefe. Der Dax sackte um bis zu 3,6 Prozent auf 12.235 Punkte ab und verzeichnete das größte Minus seit eineinhalb Jahren. Am Vormittag reduzierte sich das Minus immerhin etwas.

Der US-Leitindex Dow Jones war am Montag um 4,6 Prozent auf 24.346 Punkte eingebrochen. Zeitweise stürzte er um fast 1600 Punkte ab - so viel wie noch nie in seiner Geschichte. Der EuroStoxx50 verlor ebenfalls zeitweise mehr als drei Prozent.

Dennoch erwarten Börsenexperten keine allzu weitreichende Korrektur, denn die sinkenden Kurse rufen Schnäppchenjäger auf den Markt. Viele Anleger seien im Zuge des Aufwärtstrends bis Ende Januar untätig an der Seitenlinie gestanden, erläuterte Analyst Tobias Basse von der Nord LB. "Sie könnten nun im Rahmen des Winterschlussverkaufs an den Börsen bei deutlich reduzierten Preisen zu Käufen neigen."

In der kurzen Frist geht es aber erst einmal kräftig bergab. Denn: An den Aktienmärkten geht die Sorge um, dass die Zeiten des billigen Geldes bald vorbei sein könnten und die Leitzinsen weltweit schneller steigen als bisher erwartet. Geld schichten Anleger deshalb nun verstärkt in Anleihen um, die künftig wieder mehr Rendite abwerfen dürften. Die Reaktion der Anlageklassen im Überblick.

Gold

Trotz der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...