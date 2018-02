Hamburg (ots) - Alexa Maria Surholt spielt seit 20 Jahren die Klinikchefin Sarah Marquard in der ARD-Serie "In aller Freundschaft". Kürzlich feierte sie ihren 50. Geburtstag und verrät exklusiv im Interview mit Meins (EVT 07.02.), dass sie vor über einem Jahr heimlich geheiratet hat - nach 28 Jahren Beziehung! Und das, obwohl sie nie heiraten wollte. "Es war einfach der richtige Schritt zum richtigen Zeitpunkt."



Die Schauspielerin und ihr Lebenspartner wollten eigentlich nur ihr Leben regeln, zum Notar gehen und alles aufsetzen lassen. "Und dann fanden wir beide das so unglaublich spießig! Wir haben uns gefragt: Warum sollen wir einem Notar das Geld in den Hals werfen, wenn wir doch davon lieber eine schöne Party mit unserer Familie und Freunden machen können? Da haben wir lieber geheiratet!"



Zuerst sollte es eine klassische kleine Feier werden: kurzer Besuch beim Standesamt und danach Essen gehen. Doch dann wurde es doch ein großes Fest. "Es war eine richtig tolle Feier in Kreuzberg, bei schönstem Wetter, wir haben getanzt bis zum Umfallen, es wurde geweint und unglaublich viel gelacht, herrlich", schwärmt Alexa Maria Surholt.



Vor Kurzem ist sie 50 geworden - doch an der Zahl stört sich die Schauspielerin überhaupt nicht: "Diese 50 ist jetzt ein tolles Alter, weil die Leute dann sagen, ach, du bist 50, dafür siehst du aber toll aus!" Das findet auch Meins. Und der "In aller Freundschaft"-Star erklärt: "Ich bin nicht der Typ 'bezaubernde Jugendschönheit', der mit einem Schlag verblüht. Da muss man sagen, dass ein paar Pfunde mehr durchaus gesichtsstabilisierend sind."



