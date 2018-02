Liebe Trader,

Noch Ende Januar markierte der US-amerikanische Leitindex Dow Jones ein Rekordhoch von 26.616 Punkten, nachdem sich die langfristige Rallye an den Märkten noch einmal beschleunigt hatte. Dieses typische Szenario wurde schließlich mit einem regelkonformen Rücksetzer - auch als Flash Crash bekannt - zur Unterseite aufgelöst und brachte Verluste von mehreren Hundert Punkten mit sich. Doch die knapp zwei Verlustwochen in Folge dürften nicht so schnell ein Ende finden, das Abwärtspotenzial bis auf wichtige Unterstützungsmarken ist nach den Kurszuwächsen aus den letzten Monaten noch enorm. Zwar muss es nicht sofort mit Abgaben weiter gehen, in einer zweiten Abwärtsphase dürften jedoch noch einige Händler Kasse machen und ihre Gewinne hierdurch absichern. Entscheidend ist jetzt der Wochenchart, der das Chartbild des Dow Jones-Index auf Sicht der kommenden Wochen bestimmen sollte.

Short-Chance:

Kurzfristig dürfte der US-Index Dow Jones im Bereich von rund 24.000 Zählern auf eine erste markante Unterstützung treffen und kurzzeitig zulegen können. Höhere Notierungen als 25.099 Punkte und somit das Niveau des gleitenden Durchschnitts EMA 50 können kurzfristig nicht abgeleitet werden, an dieser Stelle dürfte sich nämlich eine weitere Verkaufswelle anschließen. Diese hätte sogar im weiteren Verlauf Platz bis auf die 200-Tage-Linie um 23.000 Punkten, bis wohin das Barometer in den kommenden Tagen locker noch zurücksetzen könnte. Trotz aller Euphorie der Börsianer durch die stabile Konjunktur können technische Kaufsignale erst oberhalb der Rekordstände aus Anfang dieses Jahres von 26.616 Punkten abgeleitet werden. In diesem Fall wäre ein Kursanstieg sogar bis 28.000 Punkte vorstellbar, unter den jetzigen Umständen dürfte dieses Szenario jedoch nicht leicht zu realisieren sein. Tendenziell sind Short-Positionen zu bevorzugen. .

Widerstände: 24.177 / 24.518 / 24.684 / 24.700 / 24.877 / 25.000 Punkte

Unterstützungen: 24.000 / 23.571 / 23.407 / 23.241 / 23.000 / 22.887 Punkte

Wochenchart:



Tageschart:



Dow Jones Index Analyse: Welche Marken sind jetzt zu beachten?Dow Jones-Index, Täglich/Monatlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs des Index zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 24.345 Punkte; 11:45 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

Diesen Index können Sie mit dem Metatrader4 bei direktbroker-FX.de, für 2,95 EUR flat, handeln. Fordern Sie jetzt die Demo an.