Durch höhere CO2-Preise sinken die Renditen von fossilen Energieträgern und somit auch die Treibhausgas-Emissionen. Eine Deindustrialisierung sei deswegen aber nicht zu fürchten, sagt eine neue Studie. Denn umgekehrt steigen Investitionen in anderen Wirtschaftszweigen - zum Beispiel bei den erneuerbaren Energien. Eine neue Studie des Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change (MCC) zeigt: CO2-Preise schützen das Klima und sorgen langfristig für Wachstum und Wohlstand. Mit einem "mathematischen Beweis" wollen die Ökonomen Jan Siegmeier, Linus Mattauch und Ottmar Edenhofer ...

