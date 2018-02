Stuttgart (ots) - Rund 150 Michelin-Sterneköche und 35 Haubenköche (Österreich) kamen gestern Abend bei der "Nacht der Sterne" anlässlich der Intergastra zusammen. Veranstaltet wurde das Gastro-Event von der AHGZ - Allgemeine Hotel- und Gastronomie-Zeitung (dfv Mediengruppe) und Burg Staufeneck. Schauplatz war das Mercedes-Benz Museum in Stuttgart.



Gekürt wurden Sieger des Hornstein Rankings präsentiert von Champagne Laurent-Perrier mit überraschenden Entwicklungen an der Spitze. Die Gewinner sind für Deutschland Sven Elverfeld, Restaurant Aqua (Drei Sterne) in Wolfsburg und Torsten Michel, Schwarzwaldstube (Drei Sterne) im Hotel Traube Tonbach in Baiersbronn.



Bei der Nacht der Sterne wird regelmäßig die Rangfolge der besten Restaurants in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Südtirol vorgestellt. Diese ermittelt jedes Jahr das Hornstein Ranking auf Grundlage der wichtigsten Gastronomieführer. In den vergangenen Jahren verwies das Ranking relativ konstant auf die gleichen Namen, doch gestern Abend wurden nach dem Ausscheiden von Harald Wohlfahrt die ersten Plätze neu vergeben.



Auf der Gästeliste standen unter anderen auch Giulia Siegel mit Fernseh-Koch Ludwig Heer sowie die TV-Köche Frank Oehler, Mike Süsser und Ralf Jakumeit. Die rund 900 geladenen Gäste sowie die internationalen Kochgrößen wurden vom Team Burg Staufeneck unter der Leitung von Sternekoch Rolf Straubinger und Geschäftsinhaber Klaus Schurr mit kulinarischen Meisterleistungen versorgt.



Das vollständige Ranking gibt es auf www.hornsteinranking.de.



