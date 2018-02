Frankfurt am Main (ots) -



Pascal Lagardère wurde als neuer Vice President Human Resources von pentahotels, dem Anbieter von Lifestyle-Hotels mit "Nachbarschaftsgefühl", vorgestellt. Der gelernte Jurist mit deutschen Wurzeln schloss sich bereits im November 2016 pentahotels an und besetzte zunächst die Funktion des Director of Human Resources Europe.



In seiner neuen Aufgabe, die er am 1. Dezember 2017 angetreten hat, wird der bisherige Personalchef weiterhin die Entwicklung und Umsetzung der HR-Strategie von pentahotels beaufsichtigen und damit zu den allgemeinen Unternehmenszielen und der strategischen Ausrichtung der Hotelkette beitragen, die derzeit in einem beeindruckenden Wachstum begriffen ist. Die global agierende Hotelgruppe setzt gerade zu einer rasanten weltweiten Expansion an und Pascal Lagardère wird sich in diesem Zusammenhang den wachsenden Herausforderungen im Personalbereich widmen und dafür sorgen, dass den einzigartigen Werten und der hervorragenden Mitarbeiterkultur auch künftig Ausdruck verliehen wird.



Lagardère, der über eine langjährige Expertise im Personalwesen verfügt, hat zuvor bereits in leitenden Positionen in der Systemgastronomie und der Luftfahrtbranche gearbeitet. So war er als Head of Human Resources für Air Canada tätig und betreute dort die Standorte in Deutschland, der Schweiz, Indien und Dubai, nachdem er sieben Jahre lang an der Spitze der HR- und Rechtsabteilung der Casualfood GmbH stand.



"Bei pentahotels investieren wir in besonderem Maße in unser Personal, denn wir sind der Meinung, dass unsere Mitarbeiter die Architekten unserer Firmenkultur und unseres Geschäfts sind", so Eugène P.E. Staal, Geschäftsführer von pentahotels. "Mit seiner Beförderung möchten wir die wichtige Bedeutung würdigen, die Pascal für unser Unternehmen hat, und wir sind davon überzeugt, dass es uns mit seinem Einsatz gelingen wird, zu einem der beliebtesten Arbeitgeber im Hotel- und Gastgewerbe zu avancieren."



"pentahotels ist eine spannende und moderne Marke, die in der internationalen Hotelbranche neue Maßstäbe gesetzt hat. Die Mitarbeiter in meinem Team sind herausragend und das Unternehmen verfolgt, was unser Wachstum anbelangt, eine sehr überzeugende und ehrgeizige Vision", kommentiert Lagardère. "Der bevorstehenden Expansion sehe ich mit großer Freude entgegen und möchte mich aus der HR-Perspektive dafür einsetzen, dass unsere talentierten Mitarbeiter ihre eigenen Ziele übertreffen."



Über pentahotels



pentahotels steht für eine neue Generation von Hotels, die modernen Individual- und Geschäftsreisenden Komfort und Stil in entspannter Atmosphäre bietet. Mit einem einzigartigen Designanspruch und seiner unternehmerischen Haltung steht die Lifestyle-Marke für wahre Innovation im gehobenen 4-Sterne-Segment. Das Markenzeichen der insgesamt 28 Hotels in sieben Ländern auf zwei Kontinenten ist die pentalounge - eine Kombination aus Lounge, Bar, Rezeption und Café - im lockeren "Wohnzimmer"-Ambiente. Weitere Informationen und Buchungen unter www.pentahotels.com. Möchten Sie unsere aktuellsten News lesen, folgen Sie uns auf facebook.com/pentahotels.



