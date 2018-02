Baltimore - Die Frontier-Märkte haben 2017 die höchsten Renditen seit zehn Jahren erzielt, so die Experten von T. Rowe Price.Mit einem Plus von rund 32 Prozent (MSCI Frontier Markets Index) hätten sie die entwickelten Märkte deutlich übertroffen. Zu den herausragenden Erfolgsgeschichten des vergangenen Jahres würden etwa Argentinien und Vietnam zählen. Die Friedenspolitik habe in den beiden Ländern zu einer wirtschaftlichen Reformagenda geführt, die wiederum Initialzündungen für Wachstum und Investitionen seien.

Den vollständigen Artikel lesen ...