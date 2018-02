Die Yogamarke Lululemon feuert überraschend den Chef. Laurent Devin soll sich daneben benommen haben - über Details schweigt die Firma.

Der Abgang kommt plötzlich. Noch Anfang des Jahres hat Lululemon-Chef Laurent Potdevin die Prognose erhöht und geradezu enthusiastisch den überraschend guten Geschäftsverlauf kommentiert. Doch nun ist auf einmal Schluss. Der CEO des Adidas-Konkurrenten aus Vancouver muss gehen. Der 50-Jährige verlasse das Label mit sofortiger Wirkung, teilte das börsennotierte Unternehmen mit.

Über die Gründe können die Investoren nur spekulieren. Offenbar hat sich Potdevin allerdings kräftig daneben benommen. In einer Mitteilung heißt es, Lululemon erwarte von allen Mitarbeitern ein höchstes Maß an Anstand und gegenseitigem Respekt. Potdevin habe diese Standards nicht erfüllt.

"Es ist die Aufgabe der Führungskräfte, den richtigen Ton zu treffen in unserem Unternehmen", sagte Glenn Murphy, der Chef des Verwaltungsrats. Der ehemalige Boss der Bekleidungskette Gap übernimmt nun erst einmal das Ruder. Der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge soll es keine finanziellen Unregelmäßigkeiten gegeben haben. Die Vorfälle beträfen vielmehr den persönlichen Umgang mit mehreren Mitarbeitern.

Für Lululemon ist der Rauswurf ein schwerer Rückschlag. Gerade sag es so aus, als habe sich das Label von den Turbulenzen früherer Jahre erholt. Erst Anfang des Jahres erhöhte Potdevin seine Prognose für das vierte Quartal des Geschäftsjahrs, das am 28. Januar zu Ende ging. Vergangenes Jahr war der Aktienkurs angesichts guter Zahlen um mehr als ein Fünftel in die Höhe geschossen. Im nachbörslichen Handel allerdings brach der Kurs am Montagabend um bis zu zehn Prozent ein, als der Abgang des CEOs bekannt wurde.

Potdevin hatte bei Lululemon einen für die Sportindustrie ungewöhnlichen Weg eingeschlagen. Er verkaufte seine Shirts, Shorts und Leggings ausschließlich in eigenen Läden, seinem Onlinestore und in Yogastudios. Große Konkurrenten wie Nike, Adidas oder Puma hingegen vertreiben ihre Ware größtenteils über Fachhändler. ...

