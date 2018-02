... auf die Erfolgsrezepte der wikifolio-Trader vertrauenNach einem fulminanten Jahresstart durchlaufen die Aktienmärkte weltweit ihre erste wirklich nennenswerte Korrektur seit vielen Monaten. Der DAX hat seit seinem vor zwei Wochen markierten Hoch bei knapp 13.600 Punkten rund acht Prozent eingebüßt. Und auch die bis vor kurzem noch relativ stabilen US-Börsen erlitten zum Ende der abgelaufenen Woche kräftige Verluste. Dieser Abverkauf setzte sich zu Wochenbeginn fort. Der Dow Jones verlor am Montag 4,6 Prozent. Obwohl sich nahezu alle Marktteilnehmer einig waren, dass die Volatilität in diesem Jahr wieder zunehmen dürfte, wurden viele Anleger nun wohl doch (vor allem von den steigenden Zinsen in Übersee) auf dem falschen Fuß erwischt. Bei wikifolio.com gelang es dem einen oder anderen Trader in den vergangenen Tagen, sich erfolgreich vom Gesamtmarkt abzukoppeln. Panik an den Börsen? Weit gefehlt.Hohe Cash-Quote, kontrollierte Emotion und antizyklische ChancenViele Trader, gerade die eher kurzfristig agierenden Profis, haben aufgrund der zunehmenden Risiken frühzeitig die Cash-Quote ihrer Portfolios angehoben. Das führt zum einen zu geringeren Verlusten innerhalb der Korrekturphase und bietet zum anderen die Möglichkeit, bei günstiger werdenden Kursen gezielt den Einstieg zu suchen. Beispielhaft sind hier Carsten Schorn ("Abbakus") mit seinem wikifolio "Abacus" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...