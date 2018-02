FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Aktien der Deutschen Post haben am Dienstag nach anfänglichen Kursverlusten von bis zu 5,5 Prozent ins Plus gedreht. Zuletzt lagen die Papiere mit einem Aufschlag von 0,65 Prozent auf 37,40 Euro an der Spitze des Dax . "Die Post-Aktie hat die gleiche Bewegung wie der Gesamtmarkt vollzogen, nur noch viel ausgeprägter in der Erholung", sagte ein Händler.

Positiv sei die Wiedereroberung der 200-Tage-Linie bei etwa 36,20 Euro, nachdem der Kurs diese im frühen Handel vorübergehend unterschritten habe. Diese gilt als Indikator für den längerfristigen Kurstrend. Möglicherweise spekulierten Anleger auf einen baldigen und für die Post "erträglichen" Abschluss bei den laufenden Tarifverhandlungen, sagte ein Händler./bek/jha/

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0005552004

AXC0149 2018-02-06/12:20