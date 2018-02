Von Matthias Goldschmidt

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Munich Re sieht in dem ersten Preisanstieg in der Schaden-Rückversicherung seit vier Jahren eine Trendwende. "Die Wende ist also da, unspektakulär, aber nach unserer Auffassung nachhaltig", sagte Finanzvorstand Jörg Schneider mit Blick auf die Preisentwicklung in der Erneuerungsrunde zum 1. Januar in einer Telefonkonferenz.

Die Munich Re hatte für die Vertragserneuerung einen Preisanstieg von rund 0,8 Prozent gemeldet nach einem Rückgang von durchschnittlich 0,5 Prozent im Vorjahr.

Viele in der Branche hatten aufgrund der teuren Katastrophen 2017 mit einem starken Anziehen der Preise gerechnet. Die Preise sind seit Jahren unter Druck, auch weil sehr viel Geld im Markt ist. So sprechen die Analysten der DZ Bank vor dem Hintergrund der hohen Versicherungsschäden durch Naturkatastrophen von einer enttäuschenden Preisentwicklung.

Schneider räumte ein, dass die 0,8 Prozent auf den ersten Blick "nicht so berauschend" aussähen, "aber ein vertiefter Blick hat uns zutiefst zufrieden gestimmt", sagte der Manager.

Es sei etwa zu bedenken, dass das Volumen in der Januar-Erneuerung nur zu 10 Prozent aus Naturkatastrophen-Risiken bestanden habe. In den nächsten Runden sei der Anteil der Naturkatastrophen-Risiken am Gesamtvolumen höher, nämlich 25 Prozent im April und 19 Prozent im Juli. Dort sollte die Munich Re relativ stärkere Auswirkungen der jüngsten Schadensereignisse sehen, ist sich Schneider sicher. In den von den Schäden betroffenen Märkten habe es auch im Januar schon Preiserhöhungen im zweistelligen Bereich gegeben.

Positiv hob er außerdem hervor, dass die Zinsen im für den Konzern wichtigen Dollarraum gestiegen seien. Das sei ein ganz erheblicher preisrelevanter Faktor.

