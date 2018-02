In Singapur ansässiges Unternehmen HES Energy Systems will Langstreckenflüge mit Wasserstoff-Elektroantrieb möglich machen und arbeitet mit französischen Entwicklern von Energietechnologie für die Luft- und Raumfahrt zusammen, um eine komplette Wertschöpfungskette zu bilden

HES Energy Systems, der in Singapur ansässige führende Entwickler von Brennstoffzellsystemen, hat eine Partnerschaft mit drei französischen Unternehmen der Bereiche Saubere Energie und Luft- und Raumfahrttechnologie gebildet. Die als FLY-HY bekannte Gruppe soll den globalen Markt als vereinheitlichte Wertschöpfungskette angehen, die von Wasserstofftanksystemen bis hin zu Energiespeicherung und Stromumwandlung reicht, und dabei mit führenden Designern von Elektroflugzeugen zusammenarbeiten.

Die FLY-HY-Allianz gibt ihren offiziellen Einstand auf der Singapore Airshow 2018 bei H3 Dynamics (Stand C18), der Muttergesellschaft von HES.

HES Energy Systems entwickelt kleine Batteriealternativen auf der Basis seiner besonderen Marke von ultraleichten Wasserstoff-Brennstoffzellsystemen, die Energie von mehr als 700 Wh/kg speichern können, was dem 3- bis 4-fachen der elektrischen Energie je Gewicht von Lithiumbatterien entspricht. "Das Wasserstoffmolekül ist der leichteste Energieträger im Universum. Doch die Erforschung des Elektroflugzeugs hat sich bisher auf die viel schwereren Lithiumbatterien konzentriert. Wir sehen eine klare Chance, einen Beitrag zu der spannenden Welt des Elektrofluges zu leisten", erklärte Taras Wankewycz, Gründer und CEO von HES und dessen Muttergesellschaft H3 Dynamics.

Mit großen Plänen fing HES zunächst klein an, indem die Flugdauer kleiner unbemannter Flugzeuge (UAV) mit Elektroantrieb bzw. Drohnen verlängert wurde, und zwar unter Einsatz seiner speziellen leichten Brennstoffzelle und Wasserstoffspeichertechnologie. Das Unternehmen arbeitet seit einiger Zeit eng mit zahlreichen Tier-1-Herstellern unbemannter Luftfahrzeuge mit Elektroantrieb zusammen und ist der Auffassung, dass eine hochskalierte Version seiner Produkte auch die Flugreichweite von Luftfahrzeugen für persönliche Mobilität sowie von Passagierflugzeugen mit Elektroantrieb verbessern könnte.

2018 wurde vom Singapurer Premierminister Lee Hsien Loong und dem ehemaligen französischen Staatspräsidenten François Hollande zum Jahr der Innovation zwischen Frankreich und Singapur ausgerufen, wobei Cleantech eines der Hauptfokusgebiete ist. Im Juni 2017 hat die Muttergesellschaft von HES, H3 Dynamics, ihren europäischen Hauptsitz in Paris errichtet, eine Entscheidung, die von Staatspräsident Emmanuel Macron und seiner Regierung sehr begrüßt wurde.

Nachdem der lokale Betrieb in Frankreich seit einiger Zeit im Gange war, beschloss H3 Dynamics, die für Luft- und Raumfahrt geeigneten Wasserstoff-Brennstoffzellenfähigkeiten "Made in Singapore" mit hochtechnischen Lösungen "Made in France" zu ergänzen, darunter neuartige Elektro-UAV-Plattformen (Airborne Concept mit Sitz in Toulouse, unterstützt von Airbus), Wasserstoffgasspeichergeräte (AD-VENTA) und innovative Wasserstoff erzeugende Elektrolyseure (ERGOSUP, unterstützt von Air Liquide), das jetzt seine innovativen Systeme für die Betankung kleiner Wasserstoffdrohnen mit HES-Antrieb anpasst.

HES Energy Systems und ERGOSUP arbeiten außerdem partnerschaftlich mit DELAIR, einer weiteren französischen Drohnentechnikfirma, am Projekt HYDRONE zusammen, einem Preisträger eines nationalen französischen Projektaufrufs im Bereich der Wasserstofftechnik. Im Rahmen des landesweiten Projekts sollen 2018 und 2019 fünf Wasserstoffdrohnen und Betankungssysteme in Betrieb genommen werden, die ganz Frankreich abdecken können.

Diese Initiative folgt zudem im Anschluss auf die Gründung des Hydrogen Council im Jahr 2017, an dem zahlreiche prominente Unternehmen teilnehmen, darunter Air Liquide, Alstom, AngloAmerican, BMW Group, Daimler, Engie, Honda, Hyundai, Shell, Linde, Total, Toyota, Audi, General Motors, Statoil und Iwatani, die sich gemeinsam für eine neue wasserstoffbasierte Wirtschaft und Gesellschaft einsetzen wollen.

HES Energy Systems (Singapur) www.hes.sg

HES Energy Systems ist ein weltweit führender Entwickler ultraleichter Brennstoffzellen und Wasserstoffenergiespeichersysteme für die Luftfahrt und andere Anwendungen, bei denen Gewicht eine Rolle spielt. Das Unternehmen erhält Aufträge von führenden UAV-Herstellern und Luftfahrtinstituten in der ganzen Welt und nutzt diverse Ansätze zur Wasserstoffspeicherung, darunter gasförmige Verdichtung, chemische Hybridstoffe und Reformierung. HES wurde 2015 von der H3 Dynamics-Gruppe übernommen, die netzunabhängige Feldroboter und AI-fähige Datendienste entwickelt.

ERGOSUP (Frankreich) http://www.ergosup.com/en/

ERGOSUP hat ein innovatives Wasserstofferzeugungsverfahren auf der Basis von Zink-Elektrochemie entwickelt. Sein erstes Produkt ist ein 350-Bar-Wasserstoffgenerator, der 1 bis 5 kg Wasserstoff pro Tag liefert. ERGOSUP plant die Einführung eines einfachen und kostengünstigen H 2 -Generators, der in der Lage ist, "Plug-and-Play"-Verbundflaschen zu füllen, so dass Wasserstoff für eine Einzeldrohne oder eine ganze Flotte geliefert werden kann. Das Unternehmen erhält Unterstützung von ALIAD (Air Liquide Venture Capital), DEMETER PARTNERS, GO CAPITAL und ARKEA Capital Investment.

Airborne Concept (Frankreich) http://www.airborne-concept.com

Airborne Concept hat seinen Sitz in Toulouse und spezialisiert sich auf Design, Entwicklung und Bau innovativer Drohnen. Zwei patentierte unbemannte Luftfahrzeuge (UAV), die weltweit erste abwurffähige Drohne und ein VTOL-Fahrzeug, sind der ganze Stolz der Teams von Airborne Concept, denen ehemalige Flugbesatzungsmitglieder der französischen Luftwaffe und an technischen Hochschulen ausgebildete Luft- und Raumfahrt-Ingenieure angehören. Airborne Concept entwickelt abwurffähige Drohnen für Sondereinsatzkräfte und seine Up-Start-Drohne für Paketlieferung. Darüber hinaus hat das Unternehmen auch einen ADS-B-Transponder für Drohnen entwickelt, ein wichtiges Glied in der Identifizierung von Drohnen im Luftraum.

AD-VENTA (Frankreich) http://www.ad-venta.com/fr/

AD-VENTA spezialisiert sich auf an Bord befindliche gasförmige Wasserstoffsysteme (H2-Druck- und Flussratenregulierung). Mit Gestaltung und Umsetzung im unternehmenseigenen Werk basieren die präzisen gebrauchsfertigen Lösungen von AD-VENTA auf einem umfangreichen Patentportfolio und Kompetenzen bei der Kontrolle von unter Hochdruck verdichteten Gasen. Das Unternehmen ist in den Märkten Automobil, Leichtmobilität, Luft- und Raumfahrt sowie Marineanwendungen tätig. Zu seinen kurzfristigen Entwicklungszielen gehören unbemannte Fahrzeuge mit Wasserstoff-Brennstoffzellen für Luftfahrt-, Boden-, Oberflächen- und Unterwassereinsatz.

