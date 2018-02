marktEINBLICKE um 12: DAX-Anleger können sich vom ersten Schock erholen

Zum Dienstagmittag verliert der DAX (WKN: 846900 / ISIN: DE0008469008) rund 1,6 Prozent an Wert. Und dies ist noch eine gute Nachricht. Schließlich rutschte das wichtigste deutsche Börsenbarometer im frühen Handel noch tiefer in die Verlustzone. Auch an der Wall Street sieht es so aus, als sei das Schlimmste überstanden.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX -1,6% 12.486

MDAX -1,7% 25.280

TecDAX -2,9% 2.479

SDAX -2,1% 11.640

Euro Stoxx 50 -1,8% 3.414

Die Topwerte im DAX sind Deutsche Post (WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004), Vonovia (WKN: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1) und Siemens (WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101). Von Gewinnern kann man angesichts des schwachen Gesamtmarktumfelds nicht sprechen. Auch die K+S-Aktie (WKN: KSAG88 / ISIN: DE000KSAG888) geriet unter die Räder. Eine Erholung dürfte jedoch selbst bei einem besseren Marktumfeld nicht einfach werden.

