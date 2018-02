München (ots) - Eine Woche vor seiner Premiere im Ersten am 14. Februar 2018 wird der WDR/ARD Degeto-Fernsehfilm "Aufbruch ins Ungewisse" ab dem 7. Februar in der Mediathek des Ersten zu sehen sein. Der aus ungewöhnlicher Perspektive erzählte Fernsehfilm wurde von dem vielfach ausgezeichneten Regisseur Kai Wessel mit Fabian Busch, Maria Simon und dem südafrikanischen Nachwuchsstar Athena Strates in den Hauptrollen gedreht. Erzählt wird die Geschichte einer Flucht: Die vierköpfige Familie, die in naher Zukunft vor der Verfolgung durch ein totalitäres System aus ihrer Heimat fliehen muss, stammt aus Deutschland. Eine Zukunft ohne Repression erhofft sie sich im wirtschaftlich erstarkten Südafrika.



Im Rahmen des Themenabends im Ersten "Flucht aus Europa" am Mittwoch, 14. Februar folgt auf die Dystopie "Aufbruch ins Ungewisse" eine "Maischberger"-Ausgabe, die sich ebenfalls mit diesem Szenario und seiner Bedeutung für die aktuelle Migrationsdebatte befassen wird.



"Aufbruch ins Ungewisse" ist eine Produktion der Hager Moss Film in einer deutsch-südafrikanischen Ko-Produktion mit Two Oceans Production im Auftrag des Westdeutschen Rundfunks Köln und ARD Degeto für Das Erste, gefördert vom FilmFernsehFonds Bayern, dem Department of Trade and Industry South Africa (dti) und der national film and video foundation South Africa (nfvf).



