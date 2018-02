Auch wenn Facebook (WKN:A1JWVX) einen Rückgang der Zeit, die die Nutzer im vierten Quartal auf seiner Plattform verbrachten, meldete, schienen die Investoren zufrieden mit der Performance des sozialen Netzwerks zu sein - zumindest gemessen am Kursgewinn der Aktie von bis zu 4,3 % am Donnerstagmorgen. Die Anleger dürften mit den steigenden Einnahmen von Facebook und den optimistischen Aussichten für 2018 zufrieden sein.



Die Telefonkonferenz von Facebook, die kurz nach der Veröffentlichung der Ergebnisse stattfand, gab einen genaueren Einblick in die Faktoren, die hinter den starken Zahlen des Quartals stehen. Aber es gab auch Aufschluss über die Beweggründe des Unternehmens für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...