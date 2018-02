Weil es kaum statistische Daten gibt, können Versicherer die Risiken von Kryptowährungen nur schwer kalkulieren. Jetzt testen sie die ersten Policen für Bitcoin-Anleger.

Die Kursrally von Bitcoin und Co. im vergangenen Jahr zaubert Anlegern nicht nur ein Lächeln ins Gesicht. Angesichts von Hacker-Angriffen und einer schärferen Regulierung haben Investoren immer öfter auch Sorgenfalten: Nicht erst seit dem Diebstahl von Coins im Wert von einer halben Milliarde Dollar bei der japanischen Börse Coincheck wächst die Nachfrage nach Versicherungen gegen Kryptowährungs-Klau.

Bislang tummeln sich nur wenige Assekuranzen in diesem neuen Segment. Hierzu gehören die jeweils auch in Deutschland aktiven US-Firmen XL Catlin und Chubb sowie der japanische Konzern Mitsui Sumitomo. Der US-Versicherungskonzern AIG beschäftige sich seit 2014 mit diesem Thema, sagt Christopher Liu, Chef der AIG-Sparte Cyber-Versicherungen für Finanzinstitute. Vereinzelt habe sein Haus Versicherungen gegen Kryptowährungs-Diebstahl ausgestellt. Man befinde sich aber noch in der "Erforschungsphase". Am weltweit 720 Milliarden Dollar schweren Versicherungsmarkt hat das Geschäft mit Kryptowährungen bislang einen verschwindend geringen Anteil.

Bedarf ist durchaus vorhanden: Seit der Erfindung von Bitcoin vor etwa zehn Jahren wurden digitale Münzen im Wert mehrerer Milliarden Dollar gestohlen, meist durch Hacker-Angriffe auf Börsen oder Betreiber von Kryptowährungs-Konten, sogenannter Wallets. Dem Branchendienst CB Insights zufolge sammelten Firmen 2017 bei fast 800 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...