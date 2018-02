Polens Präsident Andrzej Duda will das umstrittene Holocaust-Gesetz dem Verfassungsgericht vorlegen - und es dann unterschreiben. Es zielt auf den Umgang mit der Rolle Polens während des "Dritten Reichs" ab.

Trotz internationaler Proteste hat Polens Präsident Andrzej Duda am Dienstag angekündigt, er werde das umstrittene Holocaust-Gesetz unterschreiben. Er werde das unterschriebene Gesetz jedoch dem Verfassungsgericht zur Prüfung vorlegen, sagte Duda am Dienstag in Warschau.

Das Gesetz hat bereits eine diplomatische Krise mit Israel ausgelöst. Es sieht Geldstrafen oder bis zu drei Jahre Haft vor, wenn jemand unter anderem "öffentlich und entgegen den Fakten" ...

