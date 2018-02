Von wegen "America first" - fast alle deutschen Konzerne profitieren von der US-Steuerreform. Das sind die Gewinner - und die wenigen Verlierer.

In der Theorie klingt "America first" so einfach: Donald Trump verspricht seinen Landsleuten niedrigere Steuern, um sie gegenüber ausländischen Wettbewerbern zu schützen. Im Visier steht vor allem Deutschland mit seinem hohen Exportüberschuss und den vielen exportstarken Industrieunternehmen.

In Richtung BMW schimpfte der amerikanische Präsident: "Wenn sie eine Fabrik in Mexiko bauen und Autos in die USA verkaufen wollen ohne eine 35-Prozent-Steuer, dann können sie das vergessen." Auch deshalb hatte Trump seinen Wählern die größte Steuerreform seit der Amtszeit von Ronald Reagan vor 30 Jahren versprochen. Und er hielt Wort, denn kurz vor Weinachten verabschiedeten Senat und Repräsentantenhaus die Reform.

Herzstück aus Sicht der Unternehmen ist die von 35 auf 21 Prozent gesenkte Körperschaftssteuer. Doch anders als vermutlich erhofft, begünstigt Amerikas Steuerreform keinesfalls nur amerikanische, sondern auch ausländische Unternehmen, sofern sie in Amerika produzieren. Größter Profiteur in Deutschland sind ausgerechnet eben jene von Trump so heftig kritisierten Autobauer mit ihren großen Produktionsanlagen in Spartanburg (BMW), Tuscaloosa (Daimler) und Chattanooga (VW).

Aber auch viele andere profitieren. Der Grund: Die Autobauer und fast alle anderen Großkonzerne wie Deutsche Telekom, Fresenius, Thyssen-Krupp und Siemens exportieren nicht nur Autos, Telefon-Dienstleistungen, Dialysegeräte, Stahl und Kraftwerke in die USA - sie produzieren sie auch in der größten Volkswirtschaft. Deshalb sparen auch sie amerikanische Steuern. Das zeigen Nachfragen des Handelsblatts bei den Unternehmen und die gerade begonnene Bilanzsaison. Ein Überblick über viele Profiteure - und wenige Verlierer:

Die größten Gewinner

Daimler fuhr 2017 einen Rekordgewinn ein: Nach Steuern fiel das Plus mit 23 Prozent auf 10,5 Milliarden Euro auch deshalb so deutlich aus, weil der Stuttgarter Autobauer rund eine Milliarde Euro nach Senkung der US-Körperschaftssteuer sparte. An seinem größten US-Standort in Tuscaloosa produziert Daimler seit 20 Jahren. Künftig sollen dort Elektrofahrzeuge vom Band laufen. Geplant ist außerdem der Bau einer Batteriefabrik. Insgesamt will Mercedes Benz eine Milliarde Dollar in die Erweiterung seines Engagements in der Region investieren und 600 neue Arbeitsplätze schaffen.

BMW ...

Den vollständigen Artikel lesen ...