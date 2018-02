Stau ist in deutschen Großstädten ein ständiges Problem. Der Stillstand im Stadtverkehr kostete die deutschen Autofahrer 2017 durschnittlich 30 Stunden im Jahr. Dadurch entsteht ein Milliardenschaden.

Auf Deutschlands Straßen ist Geduld gefragt. In Großstädten und Ballungsräumen stehen Autofahrer durchschnittlich 30 Stunden pro Jahr im Stau. Das ergibt eine umfangreiche Analyse des Navigationsdaten-Unternehmens Inrix. Die stärksten Nerven brauchen Autofahrer in München. Zum zweiten Mal in Folge war die bayerische Landeshauptstadt 2017 die staureichste Stadt in Deutschland. 51 Stunden verbrachte dort jeder Autofahrer im Schnitt im Stau. Die beiden größten deutschen Städte, Berlin und München, verzeichnen mit durchschnittlich jeweils 44 Stunden Stau pro Fahrer aktuell den deutlichsten Anstieg im Ranking.

