Einer raffiniert geschichteten Marzipantorte oder einem cremigen Cheesecake können wir ebenso wenig widerstehen wie dem Duft eines frisch aufgebrühten Kaffees. Keine Frage, Cafés versüßen uns den Alltag - nicht nur durch den Genuss feiner Kuchen und Torten, sondern auch durch die behagliche Atmosphäre, in der wir entspannt die Zeit verstreichen lassen und uns eine Auszeit gönnen.



Wo die schönsten Oasen der Ruhe mit den köstlichsten Kuchen und dem besten Kaffee zu finden sind, verrät jetzt das Magazin DER FEINSCHMECKER in seiner aktuellen Ausgabe: Im Taschenbuch, das der März-Ausgabe beiliegt, nennt die Redaktion 525 herausragende Adressen in ganz Deutschland. Für die Veröffentlichung haben Redakteure und viele freie Mitarbeiter rund 750 Adressen von Flensburg bis Garmisch bei anonymen Besuchen geprüft. Berücksichtigt wurden dabei auch mehrere Hundert Vorschläge der Leser, die einem Aufruf des FEINSCHMECKERS gefolgt waren und ihre Favoriten genannt hatten. Um einen Beitrag im Buch sowie eine Urkunde zu ergattern, waren vor allem diese Kriterien entscheidend: bei den Cafés die Qualität der hausgemachten (!) Backwaren wie auch die Atmosphäre sowie die Kompetenz der Mitarbeiter.



Bei den Röstern waren Herkunft, Auswahl, Geschmack und Güte der Bohnen wichtigste Kriterien.



Sehr viel mehr Adressen als bei der letzten Café-Broschüre von 2014 konnten wir diesmal berücksichtigen, denn die Szene hat sich erfreulich weiterentwickelt: Noch nie gab es hierzulande so viele handwerklich hervorragende Konditoreien und so viele gute Kaffeeröster, die Bohnen aus raren Einzellagen auswählen und selbst veredeln.



Aus jedem Bundesland hat die FEINSCHMECKER-Redaktion einen Landessieger für das beste Café sowie den besten Kaffeeröster ermittelt. Im Einzelnen:



Baden-Württemberg "Café König" in Baden-Baden und die Rösterei "Florian Steiner Kaffee" in Heidelberg



Bayern Café "Tafelzier" in Nürnberg und Rösterei "Supremo" in Unterhaching bei München



Berlin Patisserie "Jubel" und die "Berliner Kaffeerösterei"



Brandenburg "Brahmstaedts Patisserie" und die Rösterei "Junick", beide in Potsdam



Bremen Café "Stecker" und Rösterei "Lloyd Caffee"



Hamburg "Konditorei Lindtner" und Rösterei "Elbgold"



Hessen "Confiserie Graff" in Frankfurt und die "Reinholz Kaffeerösterei" in Fulda



Mecklenburg-Vorpommern "Hofcafé Klinder" in Dahmen und die Rösterei im "Kontor Scheele" in Stralsund



Niedersachsen "Cron & Lanz" in Göttingen und Rösterei "Machwitz" in Hannover



Nordrhein-Westfalen "Patisserie Passion" in Düsseldorf und die "Roestbar" in Münster



Rheinland-Pfalz "Café Elisabeth" in Mutterstadt sowie die "Mainzer Kaffeemanufaktur"



Saarland "Alexanders Patisserie" in St. Ingbert und die "Kaffeerösterei Pauli Michels" in Weiskirchen



Sachsen "Café Grundmann" in Leipzig und die "Dresdner Kaffee- und Kakaorösterei"



Sachsen-Anhalt "Café Wiecker am Markt" in Wernigerode und die Rösterei "Löper" in Halberstadt



Schleswig-Holstein "Café Niederegger" in Lübeck und die "Vicci-Rösterei" in Bad Bramstedt



Thüringen "Goldhelm Schokoladen-Manufaktur" in Erfurt und die Rösterei "Kaffee Haus Sust" in Gotha



Das Taschenbuch mit den besten 525 Cafés und Kaffeeröstern in Deutschland liegt der März-Ausgabe von DER FEINSCHMECKER aus dem Hamburger Jahreszeiten Verlag bei. Das Paket ist ab Mittwoch, den 7. Februar, im Zeitschriftenhandel erhältlich und kostet 9,95 Euro.



