"SWR2 Zeitgenossen" mit Ottmar Hörl (Vernissage, 21.2.) / "SWR2 Journal am Mittag" live (24.2.) / Künstler, Sammler, Galeristen beim täglichen "SWR2 Messetalk"



215 Galerien aus 15 Ländern machen die 15. art Karlsruhe vom 22. bis 25. Februar 2018 wieder zu einem Umschlagplatz internationaler Kunst. SWR2 ist im Foyer Ost am Stand I 05 täglich von 11 bis 19 Uhr auf "Stimmenfang": Den Auftakt macht bereits vor der Eröffnung am Mittwoch, 21. Februar der Konzeptkünstler Ottmar Hörl im Gespräch mit Susanne Kaufmann (SWR2). Beim "SWR2 Messetalk" sprechen Marie-Dominique Wetzel und Susanne Kaufmann dann täglich ab 16 Uhr mit art-Kurator Ewald Karl Schrade. Eine Live-Ausgabe des "SWR2 Journal am Mittag" überträgt zudem am Samstag, 24. Februar eine Kunstaktion mit dem Maler Xianwei Zhu am Messestand. Auch das SWR Fernsehen und SWR2.de berichten multimedial von der wachsenden Kunstmesse im Südwesten.



"SWR2 Zeitgenossen" im Gespräch mit Experten der Kunstszene Schon vor der Vernissage, am Mittwoch, 21. Februar, ab 15:30 Uhr spricht Susanne Kaufmann in "SWR2 Zeitgenossen" mit dem Konzeptkünstler Ottmar Hörl über die Idee hinter seinen Multiples: "Kunst für alle!" Die Aufzeichnung wird am Samstag, 24. Februar ab 17:05 Uhr in "SWR2 Zeitgenossen" ausgestrahlt.



Xianwei Zhu malt am Messestand - live in SWR2 Das "SWR2 Journal am Mittag" sendet am Samstag, 24. Februar ab 12:33 Uhr live aus dem Foyer Ost. Hier können Besucher den chinesischen Maler Xianwei Zhu in Aktion erleben. Der Künstler, der in Stuttgart und Peking lebt, ist ein Wanderer zwischen den Welten. In seinen Landschaftsbildern führt er die asiatische und die europäische Maltradition zusammen.



Die art Karlsruhe auf allen Kanälen des SWR Der SWR berichtet im Radio, aber auch im Fernsehen und auf www.SWR2.de von der art Karlsruhe. Das SWR Fernsehen sendet am 22. Februar um 22:45 Uhr in "Kunscht!" ein Interview mit Patricia Kamp, der Vorsitzenden des Kunstbeirats der Stiftung Kunstmuseum Frieder Burda. Kamp steuert auch das Ausstellungsprogramm des Baden-Badener Museums. Das Gespräch wird auf der art Karlsruhe in der Sonderausstellung mit Werken aus der Sammlung aufgezeichnet. Alle Gespräche zum Nachhören und Nachschauen gibt es auch auf www.SWR2.de/artkarlsruhe.



SWR2 Messestand auf der art Karlsruhe: Foyer Ost, Stand I 05 SWR2 Online-Special mit Videos und Audios: www.SWR2.de/artkarlsruhe



