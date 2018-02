Eine Verkaufswelle traf die globalen Aktienmärkte Der DAX® (DE30 in der xStation 5) fällt auf den niedrigsten Stand seit Anfang September Münchener Rück (MUV2.DE) mit schlechterem Geschäftsergebnissen als erwartetet für das 4. Quartal 2017

Zusammenfassung:Der immense Abverkauf von US-Aktien am Montag spornte den globalen Kursverfall an den Aktienmärkten an, da sich der Pessimismus auch in Asien ausbreitete. Die Indizes aus Europa eröffneten daraufhin deutlich tiefer, die europäischen Aktien mussten den größten Rückgang seit Juni 2016 hinnehmen.

Die Anleger fliehen vor den riskanten Anlagen, während die weltweiten Kursrückgänge weiter fortgesetzt werden. Quelle: Bloomberg Die Indizes der Wall Street wurden am Montag von einer starken Verkaufswelle getroffen, die dazu führte, dass der Dow Jones (US30) und der S&P 500 (US500) all ihre Gewinne dieses Jahres aufgaben. Der Dow Jones schloss 4,60% niedriger und markierte damit seinen größten Punktverlust aller Zeiten. Die schlechte Stimmung breitete sich später an den Aktienmärkten in Asien aus, da die Anleger vor den risikoreichen Anlagen fliehen. Zurückzuführen ist dies auf die Sorge, dass die Inflation zu höheren Zinsen führen könnte. In Japan gab der Nikkei 225 (JAP225) um 4,73% nach, ...

