Lieber Leser,

wenn man nur den Anstieg der Tesla-Aktie seit Anfang des Jahres 2017 betrachtet, dann ist das Plus bis dato beachtlich. Es beträgt fast 60 %. In der Spitze erreichte die Aktie allerdings bereits ein Plus von 80 %. Das Allzeithoch erreichte die Aktie im Juni 2017 und konsolidiert seitdem innerhalb einer charttechnischen Range. Wie es scheint, sind Erwartungen an einen positiven Ausgang, was die Produktion und den Absatz des angeblich massentauglichen Modells 3 anbetrifft, ... (David Iusow)

Den vollständigen Artikel lesen ...