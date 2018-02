München (ots) -



Am 8. und 15. Februar 2018 zeigt Das Erste jeweils um 20:15 Uhr zwei neue Fälle der ARD-Degeto-Krimireihe "Der Zürich-Krimi" mit Christian Kohlund und Ina Paule Klink in den Hauptrollen. Darin stehen der geläuterte Top-Manager und Anwalt ohne Lizenz und seine idealistische Chefin doppelt unter Druck. Was in "Borchert und die letzte Hoffnung" zunächst nach einem Routinemandat aussieht, entpuppt sich schon bald als brisanter Kriminalfall: Ihre Klage gegen einen Mediziner bringt die eigene Mandantin in Teufels Küche, doch schon bald schwebt Borchert wegen seiner beharrlichen Nachforschungen selbst in Lebensgefahr. Zwei rätselhafte Morde an Zürichs "Goldküste" sowie dunkle Machenschaften in der Baubranche beschäftigt das Ermittler-Duo im vierten Film "Borchert und die Macht der Gewohnheit": Thomas Borchert und Dominique Kuster kämpfen darin engagiert für zwei jugendliche Kleinkriminelle, die als Mordverdächtige mit dem Rücken zur Wand stehen. Fast zu spät bemerken sie, dass sie sich mit äußerst skrupellosen Gegnern angelegt haben - und werden durch einen fatalen Irrtum selbst zur Zielscheibe.



Neben Christian Kohlund und Ina Paule Klink spielen im deutsch-schweizerischen Cast Felix Kramer als Hauptmann Furrer, Robert Hunger-Bühler als Reto Zanger und Angela Roy als Marlene Vogt. In Episodenhauptrollen sind Lucie Heinze als Viola Schneider, Jenny Schily als Louise Schneider, Nicky von Tempelhoff als Dr. Hoffer, Ludwig Simon als Tim, Jakob Meinecke als Robin u.v.a. zu sehen.



Die DonnerstagsKrimireihe "Der Zürich-Krimi" ist eine Produktion der Graf Film im Auftrag der ARD Degeto für Das Erste. Gedreht wurde von April bis Juni 2017 in Zürich (Schweiz) und Prag (Tschechische Republik). Roland Suso Richter führte bei beiden Filmen Regie. Das Drehbuch von "Borchert und die letzte Hoffnung" stammt von Wolf Jakoby, das von "Borchert und die Macht der Gewohnheit" von Wolf Jakoby nach einer Vorlage von Daniel Douglas Wissmann. Produzent ist Klaus Graf, Producerin Annemarie Pilgram. Die Redaktion liegt bei Diane Wurzschmitt.



