Ganterschwil (ots) - Im Vorfeld der Olympischen Winterspiele in PyoengChang, Südkorea interessieren die dort verwendeten Sicherheitsflaschen für Dopingproben "BEREG Kit" der Firma Berlinger Special AG aus Ganterschwil (Schweiz). Gerne geben wir Ihnen in den Räumlichkeiten des Fabrikationsgebäudes Einblick ins Handling und in die Produktion dieser Kits. Wir laden Sie deshalb zu einer kurzen Präsentation in das Fabrikationsgebäude nach Ganterschwil (SG) ein.



Vor Ort steht Ihnen CEO, Andrea Berlinger, für Informationen und Fragen zur Verfügung.



Datum / Zeit: Mittwoch, 7. Februar 2018 / 0915h Dauer: 60 Minuten Adresse: Berlinger Special AG, Toggenburgerstrasse 20, 9608 Ganterschwil



Anmeldung:



Aus Sicherheitsgründen können wir nur angemeldete Medien berücksichtigen! Wir bitten Sie, sich bis Dienstag, 6. Februar 2018 / 1800h mit eMail anzumelden (kaempf@kmespartner.com). Zusätzlich bitten wir Sie, einen Ausweis mitzubringen und auf der Anmeldung Ihren Namen, Medium, eMail und Mobile aufzuführen.



