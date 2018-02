Im US-Handel ist die Verstörung über den historischen Vortageseinbruch auch am Dienstag noch spürbar. Mit Vorhersagen über die Eröffnungstendenz halten sich Marktteilnehmer zurück, denn der Aktienterminmarkt zeigt sich äußerst volatil. Aktuell deutet dieser auf einen gut behaupteten Handelsbeginn am Kassamarkt hin.

Doch muss hier das letzte Wort noch nicht gesprochen sein. Relativ sicher scheint indes, dass sich die Wall Street stabilisieren dürfte. Die Sorge vor einem globalen Ende der lockeren Geldpolitik mit steigenden Zinsen als Auslöser für den Vortagesabsturz halten Händler zwar für maßlos übertrieben, andere Motive können sie gleichwohl auch nicht nennen.

Daher blicken Anleger mit Unbehagen auf den Rentenmarkt, wo die Renditen nach dem Einbruch zu Wochenbeginn schon wieder zulegen.

"Gewichtige Marktteilnehmer und institutionelle Investoren - vor allem in den USA - scheinen diesen Ausverkauf als nichts Ungewöhnliches anzusehen, da 5-prozentige Korrekturen an den Aktienmärkten häufiger passieren, als viele glauben. Wenn sich dieser heftige Sturm jedoch weiter entwickelt und eine neue Realität höherer Anleiherenditen und aggressiverer geldpolitischer Straffung einsetzt, dann wird der Schmerz in den Aktien anhalten", warnt Analyst Konstantinos Anthis von ADS.

Es überwiegt aber die Meinung im Handel, der Absturz sei Teil einer dringend benötigten Korrektur, die viele Analysten gefordert hätten. Nur sei die Korrektur eben ziemlich heftig ausgefallen.

