HANNOVER (dpa-AFX) - Intelligente Maschinen werden bei der bevorstehenden Hannover Messe (23. bis 27. April) ein Trendthema sein. "Ja, die Maschinen werden in Zukunft lernfähig sein", sagte Messevorstand Jochen Köckler am Dienstag in Hannover bei einem ersten Ausblick auf die weltgrößten Leistungsschau für die Industrie. Ein Kühlschrank sei schon heute nicht mehr nur Kühlschrank, sondern zunehmend ein moderner Roboter, erklärte er. Das Interesse an der Messe sei hoch: "Wir sind ausgebucht und alle Plätze sind belegt", sagte Köckler.

Die Messe will den neuesten Stand bei den Möglichkeiten der Digitalisierung und der Vernetzung von Produktionsabläufen ("Industrie 4.0") abbilden. Im Vorfeld der Leistungsschau präsentierten einige Firmen bereits neue Trends und Produkte.

Zu den Schwerpunkten gehören neben den lernfähigen Maschinen durch künstliche Intelligenz auch die Vorbereitung der Stromnetze auf die E-Mobilität. Die Messe wird unter dem Motto "Connect & Collaborate" (etwa: Verknüpfen und zusammenarbeiten) zusammen mit der Logistik-Messe CeMAT ausgerichtet. Partnerland ist als erstes lateinamerikanisches Mexiko, aus dem etwa 150 Aussteller kommen. Insgesamt werden mehr als 5000 Aussteller in Hannover erwartet - in etwa der Stand der vergleichbaren Messe aus dem Jahr 2016./rek/DP/jha

AXC0159 2018-02-06/13:01