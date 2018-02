BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich besorgt über den Einbruch an den Börsen in den USA und Asien gezeigt. Sie sagte am Dienstag in Berlin vor dem Beginn der entscheidenden Phase der Koalitionsverhandlungen mit der SPD, es gehe um Wohlstand und Sicherheit in Deutschland: Die Börsenentwicklung der letzten Stunden habe gezeigt, dass "wir in unsicheren Zeiten leben".

Man müsse nun mit einer verlässlichen Regierung die Voraussetzungen dafür schaffen, "dass wir morgen auch noch in Wohlstand und in Sicherheit im umfassenden Sinne leben können", sagte die CDU-Chefin. Dieses Ziel dürfe man gerade in unsicheren Zeiten nicht aus den Augen verlieren. Merkel rief zu Kompromissbereitschaft auf allen Seiten auf. Der Einbruch an den US-Börsen sowie an Handelsplätzen in Asien hatte einen heftigen Kursrutsch am deutschen Aktienmarkt ausgelöst./hoe/DP/jha

