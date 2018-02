Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--An den europäischen Aktienmärkten setzt sich am Dienstagvormittag eine widerstandsfähige Haltung durch. Der DAX verliert aktuell 1,9 Prozent auf 12.441 Punkte. Nachdem es am Morgen noch nach einem Test der 12.000er Marke ausgesehen hatte, sahen DAX und Euro-Stoxx-50 ihre Tiefs gleich in den ersten Handelsminuten und zogen dann an. Der Euro-Stoxx-50 gibt am Mittag noch um 2,1 Prozent auf 3.407 Punkte nach. Marktteilnehmer sehen nun gute Chancen, dass die Ausverkaufsstimmung zumindest erst einmal beendet ist.

"Was wir hier gesehen haben, war keine Flucht in Sicherheit - es war eine Flucht aus dem Risiko", sagt Jochen Stanzl von CMC Markets. Nun säßen viele Handelssysteme und Anleger auf großen Barbeständen, die früher oder später wieder ihren Weg zurück in Aktien finden würden.

"Eines steht damit fest - die Volatilität als Maß der erwarteten Schwankungen ist zurück", sagt ein Händler mit Blick auf die crash-artigen Verluste der vergangenen Tage. Viele Anleger leckten nun ihre Wunden, nachdem sie weiterhin mit nur geringen Abwärtsschwankungen gerechnet hätten.

Während Janet Yellen, deren Amtszeit als US-Notenbank-Chefin am Wochenende endete, die Aufwärtsbewegung an den Aktienmärkten bei sinkender Volatilität begleitet hat, dürfte ihr Nachfolger Jerome Powell seinen ersten Arbeitstag als Fed-Präsident nachhaltig in Erinnerung behalten. Denn die extrem niedrige Volatilität ist über Nacht aus dem Markt geflogen und hat an der Wall Street immer wieder zu Verkaufswellen geführt. Das sogenannte Angstbarometer VIX stieg am Montag auf fast 40, dies ist der höchste Stand seit August 2015.

Auch wenn viele Marktteilnehmer aufgrund der überverkauften Lage nun zumindest mit einer scharfen Erholung rechnen: Über Tage und Wochen sollten Anleger noch mit Nachbeben rechnen, heißt es am Markt. Denn die Zeit der ultralockeren Geldpolitik der großen Notenbanken sei vorbei.

Vom Umfeld kommen keine stärkeren Impulse mehr. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen fällt wieder etwas um 4 Basispunkte auf 0,70 Prozent. Der Euro handelt mit 1,2408 Dollar kaum verändert zum Vortag.

DAX historisch betrachtet nicht teuer

Die Bewertung am deutschen Aktienmarkt ist allerdings auch deutlich niedriger als zum Beispiel an der Wall Street. So verwies die DZ Bank am Vortag bereits darauf, dass der DAX im Mittel mit den 12,1 fachen des erwarteten 2019er Gewinns bewertet sei, und damit im historischen Vergleich nicht teuer.

Munich Re mit Gewinneinbruch

Unternehmensnachrichten wie Quartalszahlen gehen in diesem Umfeld etwas unter. Am Morgen lieferte der Rückversicherer Munich Re Zahlen, die auf den ersten Blick nicht überzeugten. Die Aktionäre müssen nach dem katastrophenbedingten Gewinneinbruch im vergangenen Jahr auf eine Erhöhung der Dividende verzichten. Vor allem die Hurrikane in der Karibik und Erdbeben in Mexiko haben das Ergebnis im Gesamtjahr belastet. Im vierten Quartal konnte der Rückversicherer seinen Gewinn dagegen steigern. In der Erneuerungsrunde zum 1. Januar zogen die Preise im Rückversicherungsgeschäft leicht an. Die Aktie verliert 4,6 Prozent.

Die Geschäftszahlen von Jenoptik werden im Handel als "gemischt" eingestuft. Dafür überzeuge allerdings der Ausblick. Angesichts der starken Kursentwicklung seit Jahresbeginn (20 Prozent) könnte der Titel aber stärker unter Druck geraten. Jenoptik stellen mit einem Abschlag von 8,9 Prozent das Schlusslicht im TecDAX.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.406,68 -2,07 -72,09 -2,78 Stoxx-50 3.032,33 -2,00 -61,81 -4,58 DAX 12.441,28 -1,94 -246,21 -3,69 MDAX 25.322,50 -1,52 -391,99 -3,35 TecDAX 2.488,43 -2,56 -65,40 -1,61 SDAX 11.665,64 -1,86 -220,71 -1,86 FTSE 7.181,01 -2,10 -153,97 -4,59 CAC 5.175,33 -2,09 -110,49 -2,58 Bund-Future 159,08 0,04 -1,67 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:31 Mo, 17:56 % YTD EUR/USD 1,2408 +0,25% 1,2389 1,2409 +3,3% EUR/JPY 135,25 +0,13% 135,10 136,66 -0,0% EUR/CHF 1,1590 +0,48% 1,1567 1,1630 -1,0% EUR/GBP 0,8887 +0,33% 0,8870 1,1289 -0,0% USD/JPY 109,00 -0,12% 109,09 110,12 -3,2% GBP/USD 1,3962 -0,05% 1,3963 1,4009 +3,3% Bitcoin BTC/USD 6.206,90 -8,55% 6.072,90 7.247,28 -56,79 ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,74 64,15 -0,6% -0,41 +5,5% Brent/ICE 67,18 67,62 -0,7% -0,44 +1,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.343,40 1.339,54 +0,3% +3,86 +3,1% Silber (Spot) 16,86 16,73 +0,8% +0,13 -0,4% Platin (Spot) 996,55 990,30 +0,6% +6,25 +7,2% Kupfer-Future 3,21 3,22 -0,4% -0,01 -2,8% ===

