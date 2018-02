Hannover - Nach endgültigen Zahlen ist die Wirtschaft im Euroraum schwungvoll in das neue Jahr gestartet, so die Analysten der Nord LB.Wie das Markit-Institut mitgeteilt habe, sei der Einkaufsmanagerindex in der Euro-Zone im Januar um 0,7 auf 58,8 Punkte gestiegen und zeige damit das höchste Wirtschaftswachstum seit Juni 2006 an. Auch in Deutschland habe der Schwung angehalten. Mit 59,0 Zählern (+0,1) liege das Wachstum auf dem höchsten Stand seit nahezu sieben Jahren. Beide Werte hätten leicht über den Erwartungen der Experten gelegen.

Den vollständigen Artikel lesen ...