Köln - AXA IM gibt den erfolgreichen Abschluss der dritten CLO-Transaktion in den vergangenen zwölf Monaten bekannt: Es ist die größte von AXA IM bisher gepreiste US-CLO, so AXA Investment Managers in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Den vollständigen Artikel lesen ...