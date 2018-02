Der größte Punkteverlust des Dow in seiner Geschichte, ein folgender Kursrutsch im DAX. Panik? Nein sagen die Händler der Börse hier in Frankfurt zu Antje Erhard. Und finden pro und contra Börse. Drei Gaps hintereinander - das hat Seltenheitswert. War zuletzt nach der Nuklearkatastrophe von Fukushima so. Nichtsdestotrotz - die Händler hier in Frankfurt sind gelassen. Zinssorgen - ja. In den USA. In Europa? Fehlanzeige.Hier ihre Pros und Contras Börse.