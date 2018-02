Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Glencore auf "Buy" mit einem Kursziel von 450 Pence belassen. Die Erhöhung der Minensteuer im Kongo sei klar negativ für den Rohstoffkonzern mit seinen zwei großen Kupfer- und Kobalt-Minen in dem Land, schrieb Analyst Liam Fitzpatrick in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Aktie sei aber unverändert attraktiv bewertet./edh/ag Datum der Analyse: 05.02.2018

ISIN: JE00B4T3BW64