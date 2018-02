Köln (ots) -



11.000 Teilnehmer, 7,5 Kilometer Zugweg, eine Million Zuschauer vor Ort - der WDR ist auch in diesem Jahr wieder beim Höhepunkt des rheinischen Karnevals dabei: dem Kölner Rosenmontagszug. Das WDR Fernsehen wird am 12. Februar 2018 insgesamt sechs Stunden live auf Sendung sein. Los geht es bereits um 9 Uhr morgens, eine Stunde vor dem offiziellen Start. Das Erste strahlt die Höhepunkte ab 15.30 Uhr aus. Der Fokus liegt in diesem Jahr - passend zum Sessionsmotto "Mer Kölsche danze us der Reih"- auf den Tanzgruppen. Karneval von oben



Zum ersten Mal überhaupt sollen an Rosenmontag im Fernsehen Live-Aufnahmen aus der Luft zu sehen sein - "eine völlig neue noch nie dagewesene Perspektive auf den Kölner Zug", verspricht WDR-Redakteur Christian Wagner. Die ersten Testaufnahmen wird es bereits am Karnevalssonntag beim Kölner Schull- un Veedelszöch geben.



Neben den Zug-Reportern werden auch mehrere Filmteams für den WDR beim Rosenmontagszug 2018 dabei sein. Für eine Dokumentation blickt der WDR exklusiv hinter die Kulissen des Kölner Karnevals - hautnah und ungeschminkt. Die Teams arbeiten am Boden und in der Luft mit neuester Filmtechnik und machen die ameisenhaften und doch geordneten Besucherströme bei der größten Karnevalsveranstaltung Deutschlands sichtbar. Geplanter Ausstrahlungstermin ist rund um Karneval 2019.



Kölner Rosenmontagszug im WDR Fernsehen



Zeit: 9 Uhr bis ca. 15.15 Uhr



Reporterin: Yvonne Willicks



Kommentar: Wicky Junggeburth und Guido Cantz



Redaktion: Christian Wagner



Kölner Rosenmontagszug im Ersten



Zeit: 15.30 Uhr bis 17.00 Uhr



Reporter: Marc Schlömer und Sven Pistor



Kommentar: Monika Salchert und Thorsten Schorn



Redaktion: Julius Braun



Übertragungen auch aus Düsseldorf und Bonn



Neben dem Rosenmontagszug aus Köln überträgt der WDR wie in jedem Jahr auch den Düsseldorfer Zug (14 bis 15.30 Uhr im Ersten, Fortsetzung im WDR Fernsehen) sowie den Kölner Schull- un Veedelszöch (Karnevalssonntag ab 12.20 Uhr). Den Rosenmontagszug aus Bonn gibt es als Live-Stream auf wdr.de und auf der Facebook-Seite der "Lokalzeit Bonn".



Alle Programm-Highlights zum Karnevalsprogramm 2018 finden Sie online bei presse.wdr.de.



Dort finden Sie auch die aktuelle Pressemappe.



Neu 2018: @wdrjeck auf Facebook: facebook.com/wdrjeck Fotos unter ARD-Foto.de



