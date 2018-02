Die Commerzbank hat das Kursziel für Zalando von 51 auf 54 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach der Stagnation im vergangenen Jahr sollte sich die Gewinnentwicklung beim Onlinehändler 2018 wieder beschleunigen, schrieb Analyst Andreas Riemann in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er hob seine Umsatz- und Ergebnisschätzungen an. Zudem betonte er den gestiegenen Bewertungsabschlag im Vergleich zum britischen Konkurrenten Asos./gl/ag Datum der Analyse: 06.02.2018

ISIN: DE000ZAL1111