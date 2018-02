Für EU-Kommissionspräsident Juncker sind die Westbalkanstaaten noch weit vor einem EU-Beitritt entfernt. Bis 2025 könnte ein Beitritt aber möglich sein.

Westbalkan-Staaten wie Serbien und Montenegro sollen bei entsprechenden Reformfortschritten bis 2025 in die EU eintreten können. Die Länder seien derzeit noch "weit davon entfernt, die Bedingungen zu erfüllen", sagte EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker am Dienstag vor dem EU-Parlament in Straßburg. Das ...

