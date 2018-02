Der Technologie-Konzern Jenoptik plant eine Neuaufstellung seines Geschäfts. Eine Option dabei ist auch ein Verkauf des Rüstungsgeschäfts.

Der Technologie-Konzern Jenoptik will sich stärker auf sein Geschäft rund um die Lichttechnik konzentrieren und erwägt den Verkauf seiner Rüstungssparte. Derzeit habe man zwar keine konkreten Pläne, sich vom Verteidigungssegment zu trennen, sagte Jenoptik-Chef Stefan Traeger am Dienstag in Jena. "Wir wollen das aber für die Zukunft auch nicht ausschließen."

Die Geschäfte der Sparte würden jetzt unter einer neuen eigenständigen Marke organisiert. In diesem Bereich gehe es in erster Linie um Mechatronik und nicht um die Licht-Technik, die sogenannte ...

