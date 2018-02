InflaRx gibt Wahl von Tony Gibney zum Mitglied des Aufsichtsrats bekannt

Jena, 6. Februar, 2018 - InflaRx N.V. (Nasdaq:IFRX), das biopharmazeutische Unternehmen, das neuartige Therapien zur Regulierung des Komplementsystems entwickelt, gab heute die Wahl von Tony Gibney in den Aufsichtsrat bekannt. Herr Gibney ist ein ausgesprochen erfahrener, auf Life Sciences spezialisierter Investmentbanker und hat über 150 Finanzierungen und M&A-Transaktionen für amerikanische und europäische Kunden durchgeführt. Die Berufung von Herrn Gibney in den Aufsichtsrat wurde von den InflaRx-Aktionären auf der heutigen außerordentlichen Hauptversammlung in Amsterdam, Niederlande, beschlossen.

Prof. Dr. Niels Riedemann, Chief Executive Officer von InflaRx, sagte: "Ich bin begeistert, dass wir Tony für unser Board gewinnen konnten. Durch die Zusammenarbeit mit Tony während unseres sehr erfolgreichen Börsengangs im letzten Jahr weiß ich, dass wir von seiner Expertise in den Bereichen Finanzen und Unternehmensentwicklung unheimlich profitieren werden. Mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung im Life Sciences-Investmentbanking und seinem hervorragenden Netzwerk in dieser Branche wird Tony ein großer Gewinn in der Wachstumsphase unseres Unternehmens sein."

Tony Gibney, Aufsichtsratsmitglied von InflaRx, sagte: "Ich bin froh über die Möglichkeit, Mitglied des Boards von InflaRx zu werden. Die bisherigen Leistungen des Unternehmens und das Potenzial des therapeutischen Programms von InflaRx sind beeindruckend. Ich freue mich, zur Weiterentwicklung seines Forschungsprogramms und damit zum Erfolg des Unternehmens beitragen zu können."

Tony Gibney fokussierte sich als Investmentbanker die letzten 23 Jahre auf den Life Sciences-Bereich. Von 2009 bis 2017 war er als Managing Director und Co-Head des Biotechnologie-Investment Teams bei Leerink Partners LLC tätig. Herr Gibney verantwortete dort die Betreuung ausgewählter biopharmazeutischer Kunden an der US-Ostküste sowie europäischer Pharmakunden. Von 1999 bis 2009 war er Managing Director bei Merrill Lynch Inc. und führte eine Reihe bedeutender Finanzierungen und M&A-Transaktionen für diverse Biotechnologie-Unternehmen durch. In den Jahren 1993 bis 1999 war Herr Gibney als Investment Banker bei Lehman Brothers in der Healthcare Investment Banking Gruppe der Bank tätig. Er schloss sein Bachelor-Studium in Geschichte und Wirtschaft an der Yale Universität 1993 mit Auszeichnung ab. Weitere Informationen zum Board von InflaRx finden Sie unter http://www.inflarx.de/Home/About-Inflarx/Board.html.

Über InflaRx N.V.: InflaRx (Nasdaq:IFRX) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Anwendung seiner Anti-C5a-Antikörper-Technologie konzentriert, um wirksame, spezifische, erstklassige C5a-Inhibitoren zu entdecken und klinisch zu entwickeln. Komplementfaktor C5a ist ein wichtiger Vermittler der Entzündungsreaktion und ist am Fortschreiten einer Vielzahl von Autoimmun- und Entzündungserkrankungen beteiligt. Das Unternehmen wurde im Jahr 2007 gegründet und hat Standorte in Jena und München. InflaRx ist an der US-Technologiebörse Nasdaq Global Select Market in den USA unter dem Ticker IFRX gelistet. Weitere Informationen finden Sie unter www.inflarx.de.

Kontakte:

InflaRx N.V. Prof. Dr. Niels C. Riedemann - CEO E-Mail: info[at]inflarx.de Tel: +49-3641-508180 MC Services AG Katja Arnold, Andreas Jungfer E-Mail: inflarx[at]mc-services.eu Tel: +49-89-210 2280

FORWARD LOOKING STATEMENTS This press release contains forward-looking statements. All statements other than statements of historical fact are forward-looking statements, which are often indicated by terms such as "may," "will," "should," "expect," "plan," "anticipate," "could," "intend," "target," "project," "estimate," "believe," "estimate," "predict," "potential" or "continue" and similar expressions. Forward-looking statements appear in a number of places throughout this release and may include statements regarding our intentions, beliefs, projections, outlook, analyses and current expectations concerning, among other things, our ongoing and planned preclinical development and clinical trials, the timing of and our ability to make regulatory filings and obtain and maintain regulatory approvals for our product candidates, our intellectual property position, our ability to develop commercial functions, expectations regarding clinical trial data, our results of operations, cash needs, financial condition, liquidity, prospects, future transactions, growth and strategies, the industry in which we operate, the trends that may affect the industry or us and the risks uncertainties and other factors described under the heading "Risk Factors" in InflaRx' periodic filings with the Securities and Exchange Commission. These statements speak only as of the date of this press release and involve known and unknown risks, uncertainties and other important factors that may cause our actual results, performance or achievements to be materially different from any future results, performance or achievements expressed or implied by the forward-looking statements. Given these risks, uncertainties and other factors, you should not place undue reliance on these forward-looking statements, and we assume no obligation to update these forward-looking statements, even if new information becomes available in the future, except as required by law.

